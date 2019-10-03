شيري عادل ببنطلون ممزق في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة شيري عادل صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة جديدة ومختلفة.

وارتدت شيري عادل خلال الصور بنطلون جينز ممزق أسفل الركبة وتيشرت أبيض، ونالت الصور إعجاب عدد من جمهورها ومتابعيها. وكان آخر ظهور لشيري عادل في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت برفقة الداعية الإسلامي معز مسعود على السجادة الحمراء، رغم انفصالهما منذ فترة بعد زواج دام لمدة عام واحد. قد يهمك ايضاً: شيري عادل ومعز مسعود يجتمعان في عمل فني جديد

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