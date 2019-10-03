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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض joker بالسينمات غدا بعد منافسته بمهرجانات فينسيا وتورونتو ونيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي غدا الجمعة 4 أكتوبر فيلم "الجوكر"، بالولايات المتحدة الأمريكية، ويضم الفيلم الجديد عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.
فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى.
فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك و هامبورج، و زيورخ.
الجوكر (1)
الجوكر
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