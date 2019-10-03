"الإسماعيلية السينمائى" يستقبل الأفلام المشاركة فى دورته الـ22

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناقد السينمائى عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة عن موعد الدورة الـ 22 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل المقبل، مؤكدًا أن هذه الدورة من المهرجان ستكون مميزة.
وبدأت إدارة المهرجان استقبال الأفلام للمشاركة فى الدورة الـ 22، ويستمر استقبال الأفلام حتى 20 يناير المقبل.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى فى شهر أبريل من كل عام.
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