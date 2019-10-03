شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسماعيلية السينمائى" يستقبل الأفلام المشاركة فى دورته الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناقد السينمائى عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة عن موعد الدورة الـ 22 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل المقبل، مؤكدًا أن هذه الدورة من المهرجان ستكون مميزة.

وبدأت إدارة المهرجان استقبال الأفلام للمشاركة فى الدورة الـ 22، ويستمر استقبال الأفلام حتى 20 يناير المقبل.

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يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى فى شهر أبريل من كل عام.