شكرا لقرائتكم خبر عن أشرقت تنتهى من أغنية "حلم العالم" بالتعاون مع الأمم المتحدة و6 أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الطفلة أشرقت التي سبق واشتهرت فى برنامج اكتشاف مواهب غنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، من تسجيل أغنية جديدة باسم "حلم العالم".

وقال والد أشرقت الملحن السكندرى أحمد سعد، لـ"الخليج 365"، إن الأغنية بمثابة مشروع غنائى ضخم تعاونوا فيه مع الأمم المتحدة، حيث تمثل أشرقت مصر من خلال مشاركتها فى تلك الأغنية التي قامت بتسجيلها فى وقت سابق بلبنان برفقة 6 أطفال آخرين من دول مختلفة وهم زملاؤها ممن اشتركوا معها فى نفس برنامج المواهب الغنائية للأطفال.

والأطفال هم نور وسام من العراق، ولجي المسرحي من السعوديه، ادم الهداجي من تونس، إلى جانب اللبنانية تاليا، والطفل السوري عبيد، وجراح من البحرين.

Advertisements

وأكد أحمد سعد والد أشرقت على فخره لمشاركة ابنته فى أغنية بهذا الحجم نظراً لهدفها النبيل، حيث تأتي تحت شعار مبادئ الأمم المتحدة التي تتبني خطط وأفكار بهدف محاربة الجوع والجهل والفقر والتشرد وما إلى ذلك من أمور تحاول الأمم المتحدة الحد منها، كما أعرب عن سعادته لأن ابنته وقع عليها الإختيار لتمثل مصر فى تلك الأغنية التي سيتم تصوير الكليب الخاص بها خلال الفترة المقبلة.