شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ليوناردو دى كابريو يستمتع بوقته مع صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عارضة الأزياء كاميلا مورنو صديقة النجم العالمى ليوناردو دي كابريو تحاول الاستمتاع بوقتها بأقصى طريقة ممكنة فلا تفوت الفرصة من أجل الانشغال بشىء عن النجم الكبير.





كاميلا التي حضرت قبل يومين حفل زفاف صديقتها هايلي بالدوين على جاستين بيبر، والذي أبهر الكثيرين حول العالم ممن خطف الحفل أنظارهم ظهرت خلال الساعات الماضية برفقة صديقها ليوناردو دي كابريو، حيث ظهرا الثنائى معاً فى مدينة مانهاتن.

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على جانب آخر سلط ليوناردو دي كابريو هذا الأسبوع الضوء من خلال حسابه عبر انستجرام على خروج ملايين الشباب في مظاهرات حول العالم، للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التغير المناخى الذي بات يهدد تواجد الجنس البشري، حيث يعد ليوناردو واحداً من أهم المهتمين بالتغير المناخي ودوماً ما يتبرع من أجل تلك القضية الذى يؤمن بها ويدعمها.







