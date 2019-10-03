إنتشال التميمي في ندوة "الخليج 365": "لم نفقد فيلمًا واحدًا في الجونة لصالح أي مهرجان آخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدث عمرو منسى، الرئيس التنفيذي للجونة السينمائي، وإنتشال التميمي، مدير المهرجان، وبشرى، رئيس عمليات المهرجان، عن أسباب نجاح الجونة السينمائي، خلال ندوتهم بموقع "الخليج 365".

وقال إنتشال التميمي إن المهرجانات المقامة خارج العاصمة تكون لديها قدرة على الجذب، مشيرًا إلى أن الجونة السينمائي يستقطب يومًا بعد يوم ليس صناع السينما المصريين بل العرب، ومنهم المقيمون في أمريكا وأوروبا.

وأضاف التميمي: "المهرجان لن يُنازع على الأفلام في المنطقة، كان هناك تخوفات لدى البعض، بسبب التطور في مهرجاني القاهرة ومراكش، ومهرجان البحر الأحمر، وقلت لهم من المحتمل أن نفقد 20% من الأفلام فقط".

وتابع: "لكن ما حدث أننا لم نفقد أي فيلم لأي جهة أخرى، يجب أن نتخوف من أنفسنا، فإن لم نُخطئ أخطاءً كبيرة، سيسير المهرجان بشكل جيد".

واستطرد: "الجونة جسر حقيقي بين السينما العربية والسينما الأجنبية، ولم نعتمد على مجموعة تعمل في مهرجانات أخرى، بالعكس أنشأنا جيلاً جديدًا، منهم لم يشاهد أي مهرجان في حياته، قبل الجونة".

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أما عمرو منسي فقال حين يحدث نجاحًا كبيرًا، فإن المشكلة الأكبر تكون في "النفوس"، وإذا استمرت روح التعاون بينهم سيظل النجاح مستمرًا.

وأضاف: "عملنا اتفاقية مع فيس بوك وجوجل، وده بيخلي الناس عارفة لما تيجي هنا هتعمل مقابلات مع قنوات أجنبية، ومشاركته هيساهم في تسويق عمله بشكل جيد".

وتابع: "فريق عمل أوراسكوم والجونة ساعدونا كثيرًا، ودعم لوجسيتي كبير، الضيوف يحتاجون لخدمات مثل المرور والخدمات الصحية وخدمات الشراء وغيرها، وفريق الجونة يوفر كل ذلك".

ولفتت بشرى إلى أن أحد أسباب نجاح الجونة هو البعد عن المركزية والذاتية، مضيفة بقولها: "المهرجان مش معروف له رئيس، لكن عندنا مجموعة عرابين من بينهم المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، وإنتشال التميمي وفريق عمله".

وتابعت: "أحد أسباب نجاحنا هو أن فريق أوراسكوم يعطي العيش لخبازه، ولا يتدخلون في أي شيء، ويقوموا بأشياء تعطنا".