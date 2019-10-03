هند صبري تشكر إليسا صيدناوي.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، رفقة الممثلة وعارضة الأزياء إليسا صيدناوي.

وكتبت هند صبري في تعليقها على الصور: "شكرا إليسا صيدناوي لدعمك، أنتِ روحك جميلة، وكل ما تفعليه من أجل الأطفال في بلدك الأقصر رائع، أتمنى أن تظل يروحك وجمالك في تألق دائم يا حلوة".

وفازت هند صبري بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة في دورتها الثالثة عن فيلم "حلم نورا"، من إخراج هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.

وتُجسد هند في الفيلم شخصية نورا وهو مستوحى من قصة حقيقية، وتنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.