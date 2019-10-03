بعيدًا عن التمثيل.. كيف تقضي نور وقتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة اللبنانية نور، إنه من الصعب عليها التواجد كل عام بعمل تليفزيوني، لافتة إلى أن عودتها بعد فترة غياب استمرت حوالي 5 سنوات كانت من خلال مسلسل "الإكسلانس" ومسلسل "سرايا عابدين"، ثم انشغلت بعدد من الأعمال السينمائي لتعود مرة أخرى للتليفزيون العام قبل الماضي من خلال مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال.
وأضافت نور في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مش دايما بعمل دراما كل سنة لحد ما الاقي نص جيد أقدمه، والموافقة بتكون حسب القصة ودوري فيها".
وعن كيف تقضي وقتها في الفترة التي لا تنشغل فيها بالتمثيل، قالت "ببقى مامي وبهتم برعاية أبنائي".
نور أكدت أنها تقرأ عددًا من السيناريوهات التليفزيونية، وفي حال وجود عمل مناسب من بينها ستشارك به في السباق الرمضاني المُقبل.
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