تفاصيل تحدي اليوم الخامس من "لمة العيلة" لـ أحمد أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد أمين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من التحدي الخامس لـ"لمة العيلة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضحت الصورة للتحدي الخامس صورة لطبق محشي كبير، وعلق أمين على الصورة قائلاً: "من بداية التحدي انهالت عليا رسايل البستفة.. خالتي مثلا بعتتلي عنوانها واللوكيشن.. قال يعني أنا مش عارفه.. اللي مجهزلي بيجامة.. واللي فاتح الباب ومتصور جنبه.. وأخواتي طبعا متوصوش ولما قولتلهم مشغول وهحاول أجي بكرة.. حاولو يغيظوني بالصورة دي.. وأنا طبعا اتغاظت وسيبت كل حاجة.. روحتلهم جري.. وعرفت إن الإنسان ممكن يعمل أي حاجة.. شاورله بس.. بحلة محشي".

وأعلن أمين عن "لمة العيلة" عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك" وعلق: "بقالي فترة طويلة يا مسافر يا مزنوق في شغل.. ومهم جدًا بصراحة من وقت للتاني إنك تاخد استراحة وتقعد تتفرج من بعيد على نفسك.. لذا هاعمل تحدي إن رغم كل المشاغل كل يوم هأعمل حاجة عشان عيلتي وهاشيرها معاكم.. فكرة.. زيارة بقى.. أي حركة.. بحيث ده يديني دفعة أحافظ بعد كدة بشكل منتظم على لمة العيلة".