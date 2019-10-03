فيديو طريف يجمع ريا أبي راشد بابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو طريف لها مع ابنتها لولا. وظهرت ريا أبي راشد بفستان أسود طويل في لندن، وظهرت ابنتها لولا وهي تختفي في الفستان. وكتبت ريا أبي راشد في تعليقها على الفيديو: "الهالوين بدري شوية". وتزوجت ريا أبي راشد عام 2011، من رجل أعمال إيطالي، يدعى فاليريو، وكانت في الرابعة والثلاثين من عمرها، ورزقت بطفلة عام 2016، تدعى لولا.

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