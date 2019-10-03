هكذا علق أمير كرارة على تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، تدوينة يُعلق بها على تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي، في مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه رمضان 2020.

وكتب كرارة: "شرف لي تقديمي شخصية البطل الشهيد أحمد منسي، رمضان 2020، مسلسل الاختيار إخراج بيتر ميمي تألف باهر دويدار، إنتاج سينرجي تامر مرسي، تحية وتقدير وشكرًا لجيش مصر العظيم على الثقة الغالية، تحيا مصر".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الشهيد.