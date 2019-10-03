بعد فضيحة التحرش.. استقالة بلاثيدو دومينجو من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

استقال مغني الأوبرا الشهير بلاثيدو دومينجو من منصب مدير عام أوبرا لوس أنجلوس، قائلا إن اتهامه بسوء السلوك الجنسي قوض قدرته على الاستمرار في المنصب.

وقال دومينجو في بيان لدار الأوبرا: "الاتهامات التي وجهت لي في الصحف في الفترة الأخيرة خلقت مناخا قوض قدرتي على خدمة هذه المؤسسة التي أحبها جدا، وسأوصل العمل على تبرئة ساحتي لكنني قررت أن من مصلحة أوبرا لوس أنجلوس أن أستقيل من منصب المدير العام وأنسحب في الوقت الراهن من أي عروض مستقبلية مقررة".

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وكان أكثر من 35 مغنيا وراقصا وموسيقيا ومدرسا للصوت وعاملا بالكواليس قالوا في الفترة الأخيرة إنهم تعرضوا أو شهدوا إساءات يمارسها دومينجو بحق النساء في مختلف دور الأوبرا على مدى نحو 30 عاما.

ونفى دومينجو (78 عاما) الاتهامات لكن دار أوبرا لوس أنجلوس، قالت في أغسطس إنها ستجري تحقيقا مستقلا، ولم تعلن بعد ما توصل إليه التحقيق. ويتولى دومينجو منصب مدير عام أوبرا لوس انجليس منذ 2003.

ووصفت أوبرا لوس أنجلوس دومينجو في بيانها بأنه "فنان صاحب موهبة فذة وكان بمثابة القوة الدافعة وراء إقامة أوبرا لوس أنجلوس وتطورها وازدهارها".