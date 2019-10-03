فرنش مونتانا يُبرز النقاب على غلاف ألبومه وديو مع هؤلاء النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - تعاون النجم العالمي فرنش مونتانا French Montana مع اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم وذلك في أغنيته الجديدة " Writing on the Wall"، التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب.

وأطلق "مونتاتا" البالغ من العمر (34 عامًا) كليب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم " Writing on the Wall " مع المغني الأميركي بوست مالون ونجمة الراب كاردي بي، وقد تم تصوير الكليب في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخطّت عدد المشاهدات للأغنية المليون ونصف المليون مشاهدة، وظهر النجوم في الكليب وقد بدا كلاهما بحجم أكبر من البشر.







وتعتبر أغنية "Writing on the Wall "هي الأغنية السنجل الأولى التي يكشف عنها فرنش مونتانا من ألبومه الجديد المقرر إطلاقه نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى أثار "مونتانا" جدلًا واسعًا بعد أن نشر صورة غلاف ألبومه الجديد، والتي ظهر فيها وهو يتوسّط مجموعة فتيات يرتدين النقاب الأسود ويرتدين أحذية حمراء اللون كعب عالي تصل إلى مستوى الفخذ، وهو ما ألمح إلى أنّه يشيد بجذوره الإسلامية، فقد كشف French Montana عن العمل الفني لألبومه القادم الذي من المقرر له أن يُطرح في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلّق "مونتانا"، "ديني يلعب دورًا كبيرًا في نجاحي"، كما علّق على الصورة: "ليس عليك تغيير شخصيتك

يمكنك جلب الناس إلى عالمك الخاص!"، في إشارة إلى أصوله الإسلامية ومهنته كمغني راب.





يبدو أنّ نشر هذه الصورة، بالإضافة إلى ظهور المنتقبات بإحدى كليباته، أثار استياء شريحة كبيرة من جمهوره، إذ انتقدوا فكرته، وطالبوه بالابتعاد عن الدين، مشيرين إلى أنه لم يحترم "اللباس الشرعي" لهنّ من خلال الزج به في عالم الفن، إذ ظهرت الفتيات وكأنهنّ فتيات ليل، في الوقت الذي يتحدّث فيه عن قمعهنّ، واعتبرها البعض نقل صورة سيئة عن الإسلام.



وعلق شاب على الصورة الترويجية، ونصحه بالابتعاد عن الاستهزاء بالدين الإسلامي، لافتًا إلى أنّه بهذه الطريقة سوف يخسر جمهوره بالمغرب والبلدان العربية الإسلامي، كما دعاه البعض لحذف الصورة.