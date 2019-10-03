أنجلينا جولي تكشف عن معاناة كبيرة أخفتها عن جمهورها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - كشفت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي عن معاناة مرت بها، وأخفتها عن جمهورها منذ سنوات.



وقالت أنجلينا في مقابلة تلفزيونية، لطالما كانت هناك أوقات في حياتها أخفتها بعيدًا عن جمهورها، حيث فقدت الإحساس بالحرية والأمان بالإضافة لأذى يطاردها.



وأضافت: "شعرت بالضآلة والانزواء، واستغرق الأمر الكثير لكي أستعيد تلك المشاعر، ربما أكثر في يومنا هذا مما كنت عليه في السنوات الأربع الماضية".



وأكدت أنّ السنوات القليلة الماضية لم تكن سهلة عليها ، ولم تشعر بالقوة الكافية. لكنّ أنجلينا صاحبة الـ44 عامًا ، لم توضح نوعية المعاناة التي مرت بها والفترة التي رافقتها ، إلا أنّ الكثيرين تكهنوا ، بأنها فترة طلاقها من زوجها السابق براد بيت، وكذلك معركة الحضانة اللاحقة للانفصال، كان لهما تأثير كبير.



وكانت أنجلينا قد رفعت دعوى للطلاق من براد بيت في سبتمبر/أيلول 2016، بعد عامين من الزواج، وحوالى 12 عامًا من بداية علاقتهما. وكان لديهما آنذاك 6 أطفال.

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