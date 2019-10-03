جنيفر لوبيز وشاكيرا لأول مرة على مسرح واحد في حفل سوبر بول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - كشفت شبكة فوكس سبورتس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر عن مشاركة كل من النجمتين الشهيرتين جنيفر لوبيز وشاكيرا لأول مرة في إحياء حفل الـ "سوبر بول" الذي من المقرر أن يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية خلال شهر شباط/ فبراير عام 2020 .



وأوضحت الشبكة في تغريدتها التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن سعادتهم لسماعة هذا الخبر: "للمرة الأولى معا على خشبة المسرح... على أكبر مسرح في العالم. رحبوا بجي لو وشاكيرا في حفل بين شوطي" المباراة.

تغريدة شبكة فوكس سبورتس





ومن جانبها علقت النجمة العالمية لوبيز عبر حسابها الشخصي عن هذا الخبر قائلة:"لا استطيع الانتظار لنرى للعالم ما يمكن لفتاتين القيام به على أكبر مسرح في العالم"، وكتبت في تغريدة اخرى على الصورة الترويجية للحفل قائلة: "ستشعلان العالم بأدائهما".



فيما كتبت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا إن هذا الحفل يمثل لها "حلما أميركيا حقيقيا.. سنحيي حفل العمر".



كما أعلن نائب رئيس التسويق في الشركة الراعية للحفل شركة "بيبسي" السيد تود كابلان في بيان الرسمي لإعلان الخبر إن "النجماتيين الشهيرتين تضعان تجربة جديدة لما يمكن أن يصبح عليه هذا الحدث، ونحن على ثقة من أن الأداء سيكون أكثر من رائع".

تغريدة شاكيرا





تجدر الإشارة إلى أن "سوبر بول" يعتبر من أكبر الأحداث السنوية التي يبثها التلفزيون الأميركي، حيث سبق واحيا الحفل العديد من كبار نجوم الموسيقى والفن مثل ليدي غاغا ومادونا وبرينس وبيونسيه وغيرهم، كما شاهد حفل العام الماضي الذي كان بين الشوطين حوالي 98.2 مليون مشاهد.