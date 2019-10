آريانا غراندي وكريستين تشينويث تعيدان طرح أغنية You Don't Own Me الشهيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - طرحت مؤخراً النجمة العالمية كريستين تشينويث أحدث ألبوماتها " For The Girls"، والذي تضمن 12 أغنية من بينها أغنية أطلقتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، تحمل أسم "You Don't Own Me" والتي شاركتها في غنائها النجمة العالمية آريانا غراندي.







وأعربت غراندي عن سعادتها بتعاونها مع كريستين من أجل إعادة طرح أغنية المطربة الراحلة ليزلي غورو التي غنتها عام 1963 والتي لعبت فيما بعد دورًا محوريًا في فيلم "THE FIRST WIVES CLUB" والذي صدر عام 1996.







وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، غردت غراندي بكلمات تعبر فيها عن سعادتها بهذه الأغنية فقالت: "كريستين لقد أحببتك دائمًا وسأظل أحبك، تهانينا على ألبومك الجديد وأشكرك من أعماق قلبي على أن أكون جزءًا من هذا العمل" كما أكملت :"لا أستطيع حقًا أن أصف بالكلمات ماذا أشعر! لا أعتقد حقًا أن هذا حقيقي".

بينما أعادت كريستين نشر تغريدة آريانا عبر حسابها الشخصي على تويتر، وقالت "أنتِ طفلتي وأنا أحبك، أنا فخورة بكِ كثيراً، شكرا لمباركتك."

وعن أختيار كريستين النجمة غراندي لمشاركتها هذا الـ "دويتو" قالت خلال حوارها لموقع"billboard": "بينما كنت أختار أغاني الألبوم الجديد والمطربين الذين يشاركونني الغناء، احسست أن صوت آريانا يشبه كثيراً صوت ليزلي غور، وكأنها أخذت منها روحها القديمة، وفكرت لماذا لا أختارها وكلتانا بحاجة لأن يغني هذه الأغنية"، حيث سبق وأعلنت غراندي عن مدى حبها لهذه الأغنية.

وكشفت كريستين خلال حديثها أنها سجلت الأغنية في البداية بمفردها، ثم أدركت بعد سماعها أنها بحاجة إلى شريك يقوم بالغناء معها، وبالفعل اختارت غراندي التي لم تتوقع منها أبداً أن توافق بسهوله بسبب جدول أعمالها المزدحم، لكنها فعلت ذلك.

وأكدت أنها حاولت في هذه الأغنية دمج أسلوب الموسيقي للأغنية القديم بالحديث، وذلك من خلال اختيارها صوت غراندي برفقتها بينما اختارت أوركسترا المدرسة القديمة والغيتار الكهربائي لخلق توزيع جديد للأغنية.