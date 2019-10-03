محمد حماقي.. نجم أسقط عن برامج اكتشاف المواهب شبهة الإفلاس الفني

النجم محمد حماقي دائما مايؤكد للجمهوروالنقاد أنه مطرب مصري من طينة الكبار ، فهو فنان يعلم جيدا كيف يخطو بعيدا كـ " النسر الذي يبحث عن قمة شاهقة الارتفاع" من أجل الوقوف عليها بعيدا عن الجميع .

يؤمن أن الموهبة ضرورية للغاية و لكن وحدها لاتكفي و هناك اختيارات و معايير كثيرة حتي يستطيع المطرب أو الفنان بشكل عام الوصول للقمة و بعدها الطريق الأصعب و هو الحفاظ عليها .

علي صعيد الأغنية استطاع حماقي ان يرسخ لنفسه مشوارا فنيا "مرصع بالماس" ، فبدايته كانت في عام 2003 بألبوم غنائي بعنوان " خلينا نعيش" و هو بداية النجاح و من بعده بثلاث سنوات البوم " خلص الكلام " الذي كان بمثابة الوصول للقمة ، ثم الطريق الأصعب علي مدار ثلاثة عشر عاما منذ عام 2006 و حتي الآن، وهو الحفاظ علي القمة بألبومات أصبحت جزءا من تاريخ الأغنية المصرية، مثل " ناويها و حاجة مش طبيعية و من قلبي بغني و عمره مايغيب و اخيرا كل يوم من ده " ، بالإضافة الي عدد من " السينجلات و اغاني الافلام وهم "

يانا يا انت و ام الدنيا و ذكرياتك ميح و شخبطة ع الحيط و دايما عايشين و عندي كلمة و ابعد تجيني و اللقا" .

حماقي دائما يؤمن بأن الابتكار و التطوير هما أساس النجاح و الوصول إلي قلوب الناس ، فكان اأول من مزج بين الهوية الشرقية للموسيقي و الثقافات الغربية بتقديم "تيمات" موسيقية مختلفة كـ " الهاوس و الديسكو " وغيرهم ، و ساهم بشكل كبير في وصول الأغنية المصرية لمستوي تنافسي كبير مع الأغنية الغربية و هو ماجعل العديد من دول الغرب يقومون بترجمة أغنياته الي لغات اجنبية مختلفة .

Advertisements

العام الماضي 2018 فاجأ حماقي جمهوره بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" ، وكانت المفاجأة هي في كيفية المشاركة في هذا النوع من البرامج التي تحتاج إلي تفرغ لعدة اشهر في ظل انشغاله بتجهيز البومه الجديد وقتها و هو " كل يوم من ده" ، فالمعروف دائما ان هذه

النوعية من البرامج تكون فرصة لنجوم توقفوا عن اصدار البومات غنائية جديدة او في فترة توقف لظرف ما ، فهي فرصة لبقائهم داخل المشهد .

و لكن مشاركة حماقي و نجاحة في الموسم الأول له مع هذه النوعية من البرامج لم تكن عائق امام اصداره البوم جديد يحتوي علي 20 أغنية ، بنفس نمط النجاح و الابتكار الذي تعودنا عليه من حماقي ، و كانت المفاجاة الأخري هي مشاركته هذا العام في الموسم الخامس من البرنامج بحضور كبير و فعال بين النجوم و المدربين المشاركين هذا الموسم وهم " راغب علامة و سميرة سعيد و أحلام " وإعلانه عن طرح الألبوم الجديد صيف العام القادم 2020 ، بالاضافة الي التواجد الناجح للغاية علي مستوي الحفلات .

محمد حماقي نجم مصري لايعرف الحواجز ، فكانت تجربة برامج المواهب بالنسبة له هي فرصة للتقرب أكثر من جمهوره و معرفة كواليس شخصيته بعيدا عن شخصية المطرب ، و لكن بدون أن يدري و مع الحفاظ علي التواجد الفني علي مستوي الألبومات و الحفلات و بنفس نمط التطوير و الابتكار علي مستوي المنتج او المحتوي الذي يقدمه لجمهوره ، استطاع محمد حماقي أن يسقط عن هذه النوعية من البرامج شبهة الإفلاس الفني التي ظلت تطارد المشاركين بها منذ ظهورها ، بسبب قلة تواجدهم علي الساحة بأعمال جديدة ، فهو دائما مطرب ولد ليكون نجما يغير مفاهيم و ثوابت ساحة الأغنية العربية.