شاهد.. ريم مصطفي بإطلالة مميزة وتعلق "لسه أحلي سنين قدام"

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها بالجونة وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت "ريم" علي الصورة قائلة ":مين قال التالتة تبقى تابتة Advertisements لسه أحلى سنين قدام :". لسه أحلى سنين قدام :". ويذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وخالد الصاوي وأحمد داود وكريم قاسم وباسم سمرة ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. يوسف وخالد الصاوي وأحمد داود وكريم قاسم وباسم سمرة ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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