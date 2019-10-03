شاهد.. ساندي برفقه محمد هنيدي : " الشياكة عايزة مننا إيه؟"

نشرت الفنانة ساندي صورة لها برفقه الفنان محمد هيندي، عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وعلقت "ساندي" على الصورة قائلة": الشياكة عايزة مننا إيه؟". وتعد أغنية ساندي"قلبين" من فيلم "عيش حياتك" للفنان سامح حسين، هي آخر أعمالها الفنية. حسين، هي آخر أعمالها الفنية.

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