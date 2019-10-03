بالفيديو.. هنا الزاهد برفقة ديناصور في سنغافورة

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو جديد لها أثناء تواجدها بإحدى الحدائق العامة في سنغافورة وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام". وعلّقت الزاهد على الفيديو قائلة: "لما تكون مش عارف تاخد صورة لأنك خايف جدًا تقف بضهرك للكائن الديناصور ده". ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، الفنية مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي خاضت به رمضان الماضي2019. الزاهد، الفنية مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي خاضت به رمضان الماضي2019.

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