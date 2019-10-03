فيديو.. أحمد السعدني يطرح برومو مسلسل "شبر ميه"

طرح الفنان أحمد السعدني البرومو الأول لمسلسله الجديد "شبر ميه" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام".
وعلق " السعدني" علي البرومو قائلا:" انتظرو شبر ميه علي dmc":.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية والذي يجسددوره أحمد السعدني، ويؤدي ذلك إلى مروره بالعديد من الأزمات، إلى أن يلتقي بناظرة مدرسة مطلقة ولديها ابنتان نجلاء بدر ويحدث العديد من المفارقات الكوميدية.
ويشار إلي أن "شبر ميه" إنتاج سينرجى وسيليمديا، ويشاركفى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر ، مراد مكرم ، ندي موسي، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل ، رجاء الجداوي، انعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وأخرون، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت .
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