استقرار أسعار الذهب والأوقية تقترب من 1500 دولار

استقرت أسعار الذهب، الخميس، دون أن تسجل تغيرا يذكر، بعد أن قفزت بما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات لقياس مدى متانة الاقتصاد الأمريكي.



وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1498.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1504.90 دولار للأوقية.

وقفز المعدن الأصفر 1.4% أمس الأربعاء بعد أن تسبب تقرير مخيب للتوقعات بشأن التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الأمريكي في إثارة قلق المستثمرين الذين تنتابهم بالفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: "الذهب يُستخدم بشكل واضح كتحوط في مواجهة تقلب بقية الأسواق".

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وأضاف: "مع المعنويات السلبية للمستثمرين بفعل النمو العالمي والتجارة ومع تراجع أسواق الأسهم أثناء الليل رأينا اندفاعا صوب الملاذات الآمنة".

وتأتي بيانات الوظائف قبيل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الأكثر شمولا المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وتضاف إلى الصورة القاتمة التي أثارها مسح أظهر تراجع أنشطة التصنيع في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي.

وضغطت القراءات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على الدولار الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوع مقابل اليورو والين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 886.59 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.2% إلى 17.60 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1689.40 دولار للأوقية.