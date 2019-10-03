أمير كرارة يجسّد "البطل أحمد منسي" في "الاختيار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الممثل المصري أمير كرارة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "الاختيار.. أحمد منسي" من إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة "سينرجي". ويتناول المسلسل بطولات ضابط القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة "103 صاعقة"، والذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017 بعدما أظهر بطولة لافتة في التصدي لهجوم إرهابي كبير. العمل الجديد هو الرابع الذي يجمع الثلاثي أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي والسيناريست باهر دويدار بعدما قدموا مسلسل "كلبش" في أجزاء. وكان المخرج بيتر ميمي نشر صورة الشهيد أحمد منسي عبر حسابه على "أنستقرام" مصحوبة بتعليق "مسلسل الاختيار رمضان 2020". Advertisements

وعلمت "العين الإخبارية" أنّه لم يتم الاستقرار حتى الآن على فريق العمل وترشيح الشخصيات.

آخر أعمال أمير كرارة الدرامية، كان مسلسل "كلبش 3"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه بطولته أحمد عبدالعزيز وهشام سليم وهالة فاخر ويسرا اللوزي وأحمد العوضي وعمر الشناوي وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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