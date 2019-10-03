خاص- هبة طوجي: وجود عابد فهد قادني الى “هَوَسْ”

تخصصت الفنانة هبة طوجي في مجالي الإخراج والتمثيل في لبنان، كما حصلت على شهادات من أهم مدرستَي تمثيل في الولايات المتحدة الأميركية، “ستيلا أدلر” و “نيويورك فيلم اكاديمي”.

هبة، التي تتمتع بمسيرة فنية ناجحة على الرغم من صغر سنها، وبعد وقوفها على أكبر مسارح الوطن العربي والعالم، حيث قدمت تمثيلاً وغناءً أربع أعمال مسرحية رحبانية، انتقلت بعدها إلى المسرح العالمي وتألقت بدور “إزميرلدا” ضمن المسرحية الشهيرة “نوتر دام دو باريس”، اضافة الى تعاوناتها مع أهم الشركات العالمية كـ”ديزني” ، ها هي نجمة “يا حبيبي” تستكمل درب النجاح بعد ان وافقت على دخول الدراما التلفزيونية مع عمل ستشارك في بطولته مع الممثل الكبير عابد فهد.

العمل سيحمل عنوان “هَوَسْ” توقيع المخرج محمد لطفي، كتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.

العمل عبارة عن عشر حلقات سيتم عرضها خارج السباق الرمضاني. وعن هذا المشروع تتحدث هبة لـ “الخليج 365” مشيرة أن هذه التجربة التمثيلية ليست الأولى لها على صعيد التمثيل خاصة انها الى جانب الغناء، ممثلة ومخرجة وسبق وخاضت التمثيل على خشبة المسرح مع الرحابنة او على المسرح العالمي عبر “نوتر دام دو باريس”، بالاضافة الى انها تلقت دروساً في التمثيل والاخراج السينمائي في الجامعة اليسوعية وفي اميركا.

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وكشفت هبة لموقعنا أنه سبق وتلقت العديد من العروض الدرامية ولكن لم تقبل ان تخوض أي من التجارب التي عرضت عليها لأن النص والوقت لم يكونا مناسبين لها، لكن هذه المرة شعرت أن التجربة مناسبة لناحية الوقت والمضمون.

وعن العمل، لفتت انه جديد يتضمن تشويقاً وهو لا يشبه أي عمل قُدم في السابق ودورها صعب ومركب ويتضمن تحدياً.

واضافت هبة” المسلسل صعب فيه الكثير من التعب ولكن متحمسة لهذه التجربة في الدراما” وتمنت ان تكون النتيجة على قدر تعبها.

وهل بدأت بالدراما العربية المشتركة لأسباب انتاجية أو بسبب الأجر؟ أكدت أنها لا تفكر بهذه الطريقة بل تفكر بحسب العمل في حال وُجد النص المناسب فهذا هو الهم الاساسي والأول لها، والآن أُعجبت بالدور وبفريق العمل ، بالاضافة الى وجود عابد فهد في المسلسل، وهو من الأسباب التي جعلتها تقبل المشاركة في هذه التجربة الدرامية، بالاضافة الى الكثير من الامور التي لها علاقة بالدور والمخرج وفريق العمل.

هبة اشارت ان الموسيقى التصويرية للمسلسل من توقيع المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني اما الشارة فستؤديها هبة بصوتها.