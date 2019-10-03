شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ديانا كرزون تغازل والدتها بأغنية "خاكى شيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون منذ قليل أغنية جديدة باللهجة الكردية بعنوان "خاكى شيرين"، من كلمات وألحان هلكوت زاهير، وتوزيع يلدان ئوركوزال، مهندس صوت كاوه شيخ، أستوديوهات اربيل سندريلا، حيث سجلتها الأسبوع الماضى، وعقب الإنتهاء من مختلف لمساتها النهائية.





وتسلل العشق إلى جوارح الفنانة ديانا كرزون من والدتها ذات الأصول الكردية لتترجم عشقها لوالدتها بأغنية "خاكي شيرين" عاكسة بذلك هذا العشق لجمهورها في كردستان، واتسم العمل بالرومانسية وحب الطبيعة، وتم إطلاق أغنية " خاكي شيرين"، وتعنى الأرض الجميلة أو الخصبة، وتميزت "كرزون" بالظهور فى هذا العمل بالزي الكردى التقليدى على صورة غلاف الأغنية "خاكي شيرين ".

كانت النجمة الأردنية ديانا كرزون قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "هيدا الحكى"، من كلمات الشاعرة حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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ويقول مطلع الأغنية: "بحبك بعشق قلبك، بعشق نظرات عيونك، بموت فيكي بجن عليكي، بضيع من دونك، هيدا الحكي اللى بحب منك أسمعو، كل يوم كل يوم، دلعني دللني وغنجني، اوعا تزعلني، دوبني بالحنية، غرقني حب غرقنى".



















