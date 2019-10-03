شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كرارة عن مسلسل "الاختيار ": شرف عظيم وثقة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم أمير كرارة، عن سعادته البالغة لتقديمه مسلسل "الاختيار – أحمد المنسى"، خلال شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث أعرب عن امتنانه لاختياره لتجسيد حياة البطل الشهيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى راح ضحية الإرهاب الغاشم.

وكتب كرارة عبر صفحته على "فيس بوك" معلقًا "شرف ليا تقديم شخصية البطل الشهيد أحمد منسي رمضان 2020 مسلسل (الاختيار) إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار، ومدير تصوير حسين عسر، إنتاج سينرجي تامر مرسي وتحية وتقدير وشكرًا لجيش مصر العظيم على الثقة الغالية وتحيا مصر".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.