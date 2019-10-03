شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار بطلا لـ "موسى" والفيلم يكشف عن أول "روبوت" فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان إياد نصار تصوير أول مشاهده بفيلم "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمى، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث صور عددا من المشاهد التى جمعته مع كريم محمود عبد العزيز ومن المقرر الاستمرار فى هذا الديكور بضعة أيام وبعدها يتم الانتقال لديكور آخر يتم تجهيزه حالياً.

فيلم "موسى" مقرر عرضه فى أجازة نصف العام المقبلة 2020، وبطولة اياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى الذى يظهر بمشهدين فقط انتهى من تصويرهما يشكف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الابطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم وخلافه، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة .

وفى سياق آخر يواصل اياد نصار تصوير مسلسله "حواديت الشانزليزيه" وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.