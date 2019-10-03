شكرا لقرائتكم خبر عن "أول مرة ".. المطرب السعودى أحمد قصيرى يطرح أغنية باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب السعودى أحمد قصيرى أغنية سينجل جديدة بعنوان "أول مرة"، وهى أغنية رومانسية تم طرحها باللهجة الخليجى، وذلك بعد حصوله على لقب برنامج " نجم السعودية"، والأغنية من كلمات باسل الشطى، وألحان "الملحن العمر"، وتوزيع أحمد العسال وميكس وماسترينج ماهر صلاح.

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برنامج نجم السعودية، يعتبر أول برنامج فنى لاختيار المواهب فى السعودية وتخرج مؤخرا أحمد قصيرى، من البرنامج وهو من مواليد منطقة جازان، وشارك القصيرى فى برنامج نجم السعودية، واستطاع بصوته المميز أن يحصل على لقب البرنامج فى موسمه الأول لعام 2018، بعد رحلة تنافس خلالها مع عدد كبير من المواهب السعودية.