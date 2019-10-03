السينما الإسبانية ضيفة مهرجان الاسكندرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أن السينما الإسبانية ستكون ضيفة شرف دورته الـ35 المقرر انطلاقها في الأسبوع المقبل في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من أكتوبر بتنظيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وتحت رعاية وزارة الثقافة
وذكر البيان الصادر عن المهرجان أنه سيتم تكريم نجمي السينما الإسبانية هوغو سيلفا وكاتب السيناريو والمخرج كولدو سيرا. كما سيتضمن برنامج العروض أربعة أفلام إسبانية حديثة هي "مواجهة الرياح"، الخلية المزدوجة"، "غارق في الحب" و"الذكرى الأولى"، فيما سيُعَرض فيلمين إسبانيين في الافتتاح والختام.
الجدير ذكره أن إدارة المهرجان سبق وأعلنت إهداء هذه الدورة للممثلة نبيلة عبيد. علماً أنها ستُكرِّم الممثل محمود قابيل والمخرج محمد فاضل.
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