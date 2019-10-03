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شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يقترب من بطولة James Bond ليسعد عشاق Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر تتكهن الصحف والمواقع الفنية بالبطل الجديد لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة بالتزامن مع الإعلان أن الفيلم القادم هو آخر أفلام دانيال كريج فى دور اشهر عميل سري فى السينما العالمية.
كيليان مورفى
ادريس البا وغيره من النجوم تم ترشيحهم للعب الدور فى المستقبل، إلا أن آخر الأسماء الذي سبق وتم ترشيحها فى وقت سابق للمشاركة فى الفيلم الذى يتم تصويره حالياً وعاد للضوء مرة أخري هو النجم كيليان مورفي وفقاً لعدد من المواقع أبرزها digitalspy و NME، وغيرها ممن أكدوا أن المفاوضات جارية معه أكثر من أى وقت مضي فى محاولة لإستغلال شعبية التي اكتسبها خلال الفترة الماضية بسبب بطولته لمسلسل Peaky Blinders الذى أثر عليه بشكل كبير وجعله من أهم نجوم هوليود.
دانيال كريج
خبر اقتراب مورفي من لعب دور البطولة لسلسلة جيمس بوند خلفاً لـ دانيال كريج سيسعد بكل تأكيد عشاق مسلسل Peaky Blinders الذين سينتظروا على أحر من الجمر رؤية نجمهم فى دور جيمس بوند.
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