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شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يحضر العرض الأول لـ Mr. Robot بموسمه الرابع فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم العالمي رامى مالك العرض الأول لـ " Mr. Robot " و ذلك في موسمه الرابع ، حيث أقيم العرض في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.
وخطف مالك الأضواء نحوه حيث تابعته عدسات المصورين الذين رصدوا إطلالته منذ الحظة الأولى لوقوفه على السجادة الحمراء.
كما حضر رامى مالك أيضا عرض مسلسل " Mr. Robot " مع عدد من الممثلين من فريق العمل ، و من أبرزهم كريستيان سليتر و كارلي شايكين و كارلي ريوبين و آشلى أتكينسون.
يبدأ الموسم الرابع والأخير من مسلسل " Mr. Robot " فى الولايات المتحدة الأمريكية في 6 أكتوبر الجارى.
رامي مالك
رامي مالك بالعرض
رامي مالك بالعرض
رامي مالك بالعرض
رامي مالك بالعرض
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