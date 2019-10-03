شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام يحتفل بخطوبة ابنته بحضور عائلة العروسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد صيام، وزوجته الفنانة رانيا فتح الله، بخطوبة ابنتهما "آية الله" على "محمد عصام شوقى"، فى حفل عائلى بسيط أقيم بأحد الفنادق فى منطقة أكتوبر، واقتصر حضوره على أفراد عائلى العروسين إضافة إلى بعض صديقات العروس المقربات.

وفى سياق متصل يستعد أحمد صيام لتصوير دوره فى مسلسل "ملاك" مع الفنان كريم فهمى، وتأليف حسان دهشان، وإخراج ابراهيم فخر، والمقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل أيتن عامر ومحمود عبد المغنى وهنادى مهنى وصبرى فواز وفراس سعيد وأميرة العايدى وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.

يذكر أن أحمد صيام شارك في مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنى وماجد المصرى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.













































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