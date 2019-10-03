في أول أيام عرضه.. "الطيب والشرس واللعوب" يحقق 47 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، مساء أمس الأربعاء فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ47 ألفًا و26 جنيهًا.

"الطيب والشرس واللعوب" تأليف رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله، بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، إنتاج إيهاب السرجاني.

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