بالصور| إبتسام تسكت تحتفل بعيد ميلادها



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ابتسام تسكت، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفالها بعيد ميلادها.

وكتبت إبتسام: "عيد ميلادك هو بداية عامك الشخصي الجديد، كان عيد ميلادك الأول بداية، وكل عيد ميلاد جديد يمثل فرصة للبدء من جديد، والحصول على فرصة في الحياة، شكرًا لك يا عائلتي وأصدقائي على أفضل مفاجأة حصلت عليها، نعم ، لقد مر عام آخر، وما زلت أواصل التعلم والحب، أنا ممتن جدًا لكل رسالة، شكرا لكم جميعا، عيد ميلاد سعيد إليّ".

وكشفت الفنانة إبتسام تسكت، خلال استضافتها ببرنامج "ساعة سعيدة" المذاع عبر فضائية mbc، عن تحضيرها لفيلم "30 مليون"، وتُقدّمه بالتعاون مع "إم بي سي"، ومن المنتظر أن تؤدي ابتسام تسكت دور البطولة إلى جانب الممثلة كريمة غيث، بمشاركة عدد من الكوميديين المغاربة أهمهم يسار المغاري، والثنائي إدريس، ومهدي، والممثل رفيق بوبكر، وفاتي جمالي، من إخراج ربيع ساجيد، والسيناريو من تأليف بشرى ملاك والثنائي إدريس ومهدي.