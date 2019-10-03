فيديو| سيرين عبدالنور تسأل جمهورها عن تربية الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لطفل يلعب مع كلب، لتوجه سؤال لجمهورها: "ما بعرف إذا أنتو مع أو ضد وجود حيوان أليف بالبيت بس أنا بحب إنو ابني تطلع شخصيته قوية وما يخاف.. إنتو شو رأيكم؟".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور، مسلسل "الهيبة" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وكانت أحداثه تدور حول جبل الذي يقع في حب اﻹعلامية نور رحمة، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل، ويعلن زواجه منها، والتصدي لخطيبها السابق رجل الأعمال والنفوذ.