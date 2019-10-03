بالصور - شيري عادل تتجول في شوارع المجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا لها من رحلتها التي تقضيها في بودابست بالمجر.
وظهرت شيري في الصور بإطلالة كاجوال، ونالت صور شيري إعجاب متابعيها ومحبيها.
وكان أحدث أعمال شيري عادل، ظهورها في إحدى الحلقات من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.
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