بيتر ميمي يعلن عن مسلسل أمير كرارة في رمضان 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن المخرج بيتر ميمي، عن المسلسل الذي من المقرر أن يخوض به الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني لعام 2020.
ونشر بيتر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورة الشهيد أحمد منسي، معلقًا "مسلسل (الاختيار) رمضان ٢٠٢٠.. قصة الوفاء والخيانة.. منسي وعشماوي.. أمير كرارة".
جدير بالذكر أن أمير كرارة وبيتر ميمي شاركا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش".
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