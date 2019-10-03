اليوم.. بدء عرض "الضيف" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينطلق اليوم الخميس 3 أكتوبر، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري في دور العرض اللبنانية، بعد عرضه في مصر والأردن والمغرب وتونس وهولندا.

فيلم الضيف من إنتاج شركة iProductions، وحقق نجاحاً تجارياً كبيراً منذ إطلاقه في دور العرض المصرية في يناير الماضي، كما أشاد به عدد من النقاد وشارك أيضاً في عدة مهرجانات دولية، منها: مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، وشارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس، ومؤخرا فازت بطلته جميلة عوض بجائزة أفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي بهولندا.

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كان "الضيف" شهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا، وفاز بجائزة الجمهور، كما شهد إقبالا جماهيرياً كبيراً ورفع لافتة كامل العدد، وكان الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه سجَّل المشاركة الأولى تاريخياً للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان.

وتدور أحداث "الضيف" حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.

ويعد الضيف ثاني عمل يتعاون فيه الكاتب إبراهيم عيسى مع iProdcutions بعد فيلم مولانا، وثاني عمل للمخرج هادي الباجوري مع الشركة بعد فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" والذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية بـ27 مليون جنيه، ويشهد التعاون الأول بين إبراهيم عيسى وهادي الباجوري في عمل فني.