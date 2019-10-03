محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:
تصوير- علاء أحمد:
استضاف موقع الخليج 365، الفنانة بشرى، وعمرو منسي، وإنتشال التميمي، منظمي مهرجان الجونة، للحديث عن تفاصيل الإعداد والتنظيم لدورة المهرجان الثالثة، وطموحاتهم للدورات المقبلة.
وفيما يلي أبرز ما جاء بالندوة:
منظمو الجونة عن اختزاله في السجادة الحمراء:" الجمهور معذور.. والأزياء سلوك شخصي"
منظمو الجونة لـ"الخليج 365": "كانوا بيقولوا علينا عيال.. ولم يصدقنا أحد"
منظمو "الجونة" يجيبون: "هل يخشون من مصير مهرجاني أبو ظبي ودبي؟"
منظمو الجونة السينمائي: "أصبحنا المهرجان الأكثر جذبا.. وإذا انتهى شغفنا سنفشل"
منظمو الجونة السينمائي: "المهرجان أعاد الثقة.. ولهذا السبب خطفت أفلامه أنظار الحضور"
كانت هذه تفاصيل خبر في ندوة "الخليج 365".. منظمو الجونة يكشفون أسرار الدورة الثالثة - محدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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