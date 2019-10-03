تراند اليوم : نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بسبب "الحسد"

نشرت الفنانة حسناء سيف الدين صورة لها من خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، كشفت بها عن احتجازها في أحد المستشفيات في القاهرة بعد تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أن سبب ما يحدث معها هو الحسد.

وعلقت حسناء قائلة: "امبارح نزلت صورة ليا الساعة ٥ الفجر .. الساعة ٨ الصبح كنت في المستشفى بموت و ما زلت .. بليز لكل الناس اللطيفة الغاليين اللي بيركزوا زيادة عن اللزوم اتفرجو على صوري بس بليز من غير ما تيجبوني الأرض .. الرمش كان تقيل بزيادة المرة دي فبليز رفقاً بي".

وتلقت حسناء عشرات التعليقات من متابعيها وأصدقاءها تمنوا لها الشفاء العاجل، وطالبها البعض بعدم نشر أي صور لها حتى لا تتعرض للحسد مرة أخرى!

يذكر أن حسناء سيف الدين شاركت في بطولة مسلسلات عدة، منها "اسمهان" و"لحظات حرجة" و"كاريوكا" و"الصفعة" و"الخفافيش".