فيديو.. كاتو حافظ يطرح أحدث كليباته "حلم"

طرح الفنان كاتو حافظ أحدث كليباته بعنوان "حلم"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان كاتو حافظ طرح سابقا أغنية بعنوان "كسرتيني"، وحققت الأغنية نجاحا باهرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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