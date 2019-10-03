"أنا بعشقك يا مصر " لعمرو دياب تقترب من 100 ألف مشاهدة في 12 ساعة

تقترب أغنية النجم الكبير عمرو دياب "انا بعشقك يا مصر" إلي 100 ألف مشاهدة بعد طرحها صباح يوم الخميس وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. اليوتيوب. الاغنية غناء عمرو دياب وكلمات تركي آل الشيخ وألحان روزام وتصميم فيديو محمود الحسن. Advertisements ومن ناحية أخري يستعد الهضبة عمرو دياب من طرح ألبوم الجديد "أنا غير" المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة. دياب من طرح ألبوم الجديد "أنا غير" المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة. ويشار ان اَخر أعمال عمرو دياب أغنية "متغير" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي رامي سعيد.

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