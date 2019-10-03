هكذا روّجت رانيا يوسف لمسلسل مملكة إبليس

روجت النجمة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد "مملكة إبليس" عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. وشاركت رانيا يوسف على صورة بوستر المسلسل الجديد الذي شاركته مع متابعيها قائلة :"قريبًا جدًا مملكة إبليس:". مملكة إبليس:". ومن ناحية تنتظر رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد "ليلة حب" بمهرجانات الدولية وجميع دور العرض. ويشار ان الفيلم "ليلة حب" من بطولة رانيا يوسف، هبة Advertisements مجدى، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هانى، وهو من تأليف رانيا البشبيشى، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق. مجدى، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هانى، وهو من تأليف رانيا البشبيشى، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

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