شاهد.. جلسة تصوير بفستان نبيتي لمنة فضالي ببيروت

نشرت الفنانة منة فضالي جلسة تصوير جديدة لها ببيروت وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير الانستجرام. الفيديوهات الشهير الانستجرام. وظهرت "فضالي" في الجلسة بإطلالة مميزة بفستان نبيتي طويل ومكشوف الظهر. مميزة بفستان نبيتي طويل ومكشوف الظهر. Advertisements ويشار إلى أن اآخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة.

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