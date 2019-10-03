نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه مع ابنه وذلك عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير الانستجرام. حيث علق "رمضان" علي الصورة قائلا:" أنا وابني علي في زيارة مفاجئة إلى الجناح الملكي Advertisements لأخويا محمود رمضان":. لأخويا محمود رمضان":. ويشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "هما عايزينها فوضى" الذي حققت نسب مشاهدة عالية بموقع اليوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد رمضان مع ابنه بأمربكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.