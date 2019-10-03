شاهد .. وضع نصب تذكاري لجمال خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 06:59 مساءً - كشفت وكالة أنباء الأناضول التركية عن فعاليات إقامة نصب تذكاري للصحفي السعودي الراحل ” جمال خاشقجي ” أمام القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول بتركيا يوم أمس الأربعاء .

ويأتي ذلك ضمن إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول .

وشارك في الفعالية السلمية مئات الناشطين والصحفيين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم .. وجاء من بينهم مؤسس شركة ” أمازون ” ومالك صحيفة ” واشنطن بوست ” الملياردير جيف بيزوس .

وبدأت الفعاليات بدأت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح خاشقجي .. تلاها كلمات للمشاركين في الحدث بعد عرض فيلم قصير عن حياة الصحفي السعودي وكلماته الأخيرة في المقابلات التي أجراها .

ثم قام أصدقاء خاشقجي بتدشين نصب تذكاري محفور عليه إسمه وتاريخ ميلاده ووفاته .

وتحدثت ” خديجة جنغيز ” خطيبة جمال خاشقجي بكلمات مؤثرة خلال كلمتها فقالت : ” كان صديقي العزيز وحب حياتي ولا زلت أحبه وأذكر ماذا قال وكيف كان يستمع لي في حياته .. كان يبحث عن الظروف الأفضل لمواطنيه ويدعو للحرية ” .

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وتابعت : ” كنت انتظر هنا قبل عام .. حبيبة تنتظر خطيبها وتريد الذهاب لتناول الطعام معه لاحقا والإعداد للزواج .. أريد أن أعرف ماذا حصل بجسد جمال خاشقجي،وما هي مجرى التحقيقات التي جرت حتى الآن مع مرتكبي الجريمة ” .