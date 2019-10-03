كريس هيمسورث أكثر الرجال إثارة

متابعة بتجــــــــــرد: فاز الممثل الأسترالي كريس هيمسورث في استفتاء شعبي، كأكثر الرجال إثارة في العالم لعام 2019.

وتعتبر هذه المرّة الثانية التي يفوز فيها كريس بهذا اللقب، حيث سبق وتم اختياره كأثر الرجال إثارة في عام 2014.

كريس هيمسورث ممثل أسترالي اشتهر في السنوات الأخيرة بأدوار في أفلام الفانتازيا والخيال العلمي، اسمه الحقيقي كريستوفر هيمسورث.

ولد في 11 آب/أغسطس عام 1983، والدته ليوني فان أوس كانت معلمةَ لغةٍ إنكليزية، ووالده كريغ هيمسورث عمل مستشار الخدمات الاجتماعية، وترتيبه الثاني بين أخوته فأخوه لوك هيمسورث الأول، ثم يأتي كريس والأخ الأصغر هو ليام هيمسورث وكلهم ممثلون.

ولدى كريس أصول هولندية من طرف والدته، كما لديه أصول إيرلندية وبريطانية وألمانية.

بين مسقط رأسه بجزيرة فيليب في ​ملبورن​ وبين مقاطعة بولمان تنقلت عائلة كريس هيمسورث كثيراً، التحق بكلية Heathmont College في ملبورن وبعد تخرجه منها تفرغ لمتابعة شق طريقه في عالم التمثيل الذي استهواه.