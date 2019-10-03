دانييلا رحمة ترقص أمام برج “إيفيل”…وما علاقة حسين الجسمي؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام أعلنت من خلاله عن تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن خلاله رقصت دانييلا بالقرب من البرج الشهير “إيفيل” على أغنية حسين الجسمي الجديدة “مهم جدًا”. وعلّقت رحمة: “بنصّ باريس.. قررنا نرقص أنا ومهيرة على مهم جداً هيت النجم حسين الجسمي”.

وعلى الفور انهالت عليها آلاف الإعجابات والتعليقات التي عبّرت عن إعجابها بعفوية رحمة والتي تظهر بوضوح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تداول الفيديو بشكل كبير.

وعلى الصعيد الدرامي وقعّت رحمة عقدًا جديدًا مع شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان حيث ستجتمع مع الممثل اللبناني نيقولا معوض في مسلسل لم يتم الكشف عن اسمه.

والجدير ذكره أن دانييلا شاركت في السباق الرمضانيّ لعام 2019 من خلال مسلسل “الكاتب” الذي جمعها مع باسل خياط للمرة الثانية على التوالي بعد مسلسل “تانغو”.