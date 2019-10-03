أغرب 4 حيل لجأ إليها بطل "جوكر" لإتقان أدواره

لجأ الممثل الأمريكي خواكين فينيكس بطل فيلم "جوكر" على مدار مسيرته الفنيّة لطرق غريبة وفريدة من أجل الاستعداد لأدواره، ففي إحدى المرات أعلن نيته اعتزال الفن لنكتشف فيما بعد أنّها مجرد حيلة جديدة تمهيدًا لإطلاق فيلم جديد.

يبدو أن حيل فينيكس (44 عاماً) غير المعهودة كانت في صالحه، إذ يمتلك الممثل في جعبته جائزة "جولدن جلوب"، و4 ترشيحات أخرى للجائزة، و3 ترشيحات للأوسكار.

ومع انطلاق أحدث أعمال فينيكس" Joker - جوكر"، استعد الأخير للدور بطريقة غير مألوفة، إذ خسر 24 كيلوجراماً تقريبًا كي يظهر بشكل ملائم لشخصية "القاتل المجنون".

مجلة "ستايل" الأمريكية رصدت أغرب الطرق التي لجأ إليها فينيكس لإتقان أدواره، تقديرًا منها لجهده الخارق لإتقان حرفته.

1- ادعى الجنون





لجأ فينيكس إلى أغرب حيلة تمثيلية في تاريخ هوليوود خلال عمله في فيلم I’m Still Here (ما زلت هنا)، إذ أعلن اعتزاله عالم التمثيل في سبيل التحوّل إلى عالم غناء الراب، ودعم إعلانه بادعاء الجنون.

وجاءته الفكرة بعد أن لاحظ أن عدداً من ممثلي هوليوود تحولوا من مشاهير إلى مرضى نفسيين بعدما فقدوا عقلهم أمام ملايين المعجبين والمتابعين حول العالم، فأراد أن يقدِّم لمحة للعالم عما يمر به الممثلون، لكنه اعتذر عن فعلته وأعلن للعالم حقيقة ادعاءاته.

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2- أساء معاملة زملائه





صرّح سابقاً لصحيفة "ذي جارديان" أنّه لجأ إلى تكنيك غريب لإتقان دوره في فيلم Walk the Line (السير على الخط)، والذي لعب فيه دور المغني الراحل جوني كاش، إذ قرر معاملة زملائه في الفيلم وكأنهم مسجونين خلال أدائه مشهد سجن "فولسم".

وطلب فينيكس من المخرج عدم السماح لزملائه بتناول أي طعام أو أخذ فترة راحة أو حتى الذهاب لدورات المياه، من أجل إقناع الجمهور أنهم مسجونين حقاً.

3- لصق فمه





وضع فينيكس لاصقاً على فمه كي يظل مغلقًا خلال تصويره فيلم The Master (ذا ماستر)، والذي لعب فيه دور جندي مُعذَّب عائد من الحرب العالمية الثانية ينضم إلى جماعة دينية متطرفة، إذ طلب من طبيب الأسنان الخاص به تضميد فمه بحيث يظل مغلقًا لضمان تقديم الدور بشكل متقن.

4- جوّع نفسه





فقدان 24 كيلوجراماً من أجل دوره في فيلم "جوكر" أمر ليس بالجديد على فينيكس، إذ سبق أن جوّع نفسه من أجل دوره في فيلم Mary Magdalene "مريم المجدلية".

ففي عمر الـ31 حيث يفترض بأي رجل بالغ أن يتناول أكثر من 2000 سعر حراري، كان بطل "جوكر" يتناول 300 سعر حراري يوميًا فقط.