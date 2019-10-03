انطلاق "أيام فلسطين السينمائية" في رام الله بمشاركة 60 فيلما

أطلق مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" دورته الـ6، الأربعاء، في رام الله بالضفة الغربية، بمشاركة أكثر من 60 فيلما بين روائي ووثائقي من مصر ولبنان وتونس والمغرب فرنسا والدنمارك وكوسوفو وألبانيا وأفغانستان والولايات المتحدة.

وعُرض في الافتتاح فيلم "لابد أنها الجنة" (إت ماست بي هيفن) للمخرج إيليا سليمان، وهو الفيلم الذي رشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ويتناول الفيلم رحلة هجرة للبطل، الذي يؤدي دوره المخرج إيليا سليمان، بحثا عن وطن بديل تأخذه إلى باريس ونيويورك لكن مدينته الناصرة تظل تسكنه طوال الوقت.

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وتقام عروض المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فيلم لاب - فلسطين" بالتعاون مع وزارة الثقافة وبلدية رام الله وبدعم من مؤسسات محلية وأجنبية في 6 مدن هي القدس وبيت لحم ونابلس وغزة والناصرة ورام الله.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، للصحفيين قبل دخوله قاعة عرض الفيلم: "السينما تسهم في ترسيخ الرواية الفلسطينية بكل أبعادها، الألم والأمل والتاريخ والجغرافيا والحق الوطني، وهذا المهرجان الثقافي الفني وكل ما يعزز الرواية الفلسطينية سينال كل الدعم الممكن".

وأضاف: "احتضان وزارة الثقافة لهذا النشاط رسالة، ونحن مع الإبداع الفلسطيني بكافة أشكاله، لأن هذا يضع فلسطين على المنصة الدولية".

وتابع قائلا: "عندما يعرض هذا الفيلم ويشارك في مهرجانات عالمية، وينافس على جائزة الأوسكار بالنسبة لنا هذا رفع علم فلسطين على أعلى منصة فنية وثقافية في العالم".

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "فيلم لاب - فلسطين"، بريجيت بولاد، في الافتتاح: "نحتفل هذا العام بدورة متميزة، فأعداد المخرجين من فلسطين والعالم العربي الذين تركوا بصمتهم في صالات العروض في تزايد، والإقبال المحلي والدولي على موضوع فلسطين أصبح واقعا لا مفر منه".